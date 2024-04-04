В Минсельхозпроде Подмосковья указали на необходимость пополнять кадровый резерв в области сельского хозяйства

Обсуждение кадрового обеспечения овощеводства прошло на базе агрофирмы «Поиск» в Раменском округе, в мероприятии приняли участие отраслевые специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководители сельскохозяйственных организаций, аграрные колледжи и ВУЗы со всей России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Важно заранее задумываться о кадровом резерве специалистов в области сельского хозяйства. В рамках партнерской инициативы с колледжами и аграрными университетами студенты уже с первых курсов смогут переходить от теории к практике», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, в будущем ведомство планирует организовать взаимодействие между всеми учебными заведениями региона, которые занимаются подготовкой специалистов отрасли, чтобы улучшить качество подготовки кадров с учетом реальных потребностей хозяйства. В рамках мероприятия на вопросы студентов и школьников отвечали представители Коломенского и Можайского колледжей, Дмитровского техникума, Российского государственного аграрного университета — МСХ им. К. А. Тимирязева и других образовательных учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.