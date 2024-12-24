В Минске начался заочный суд над комиком Комиссаренко за оскорбление Лукашенко

Находящийся за границей комик Комиссаренко должен ответить сразу по нескольким статьям, включая разжигание вражды и клевету на главу государства. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил ТАСС.

В Минском городском суде стартовало заочное рассмотрение уголовного дела в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Его обвиняют в совершении правонарушений сразу по нескольким статьям, включая разжигание вражды, клевету на президента и оскорбление главы государства.

Дело Комиссаренко привлекло внимание общественности после того, как в августе 2024 года Следственный комитет Беларуси объявил о начале специального производства. Следствие предложило комику явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета в Минске, однако он на тот момент находился за пределами страны.

В Беларуси с недавних пор существует законодательная процедура, позволяющая проводить заочные судебные разбирательства для лиц, находящихся за границей. Это дает возможность привлекать таких обвиняемых к уголовной ответственности, даже если они не могут присутствовать на заседаниях.

Ранее украинский президент Зеленский допустил, что снова будет смешить людей в роли комика. Однако это будет зависеть от его внутреннего состояния.