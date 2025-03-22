В Минске замечено самоходное шасси для неизвестного нового ракетного комплекса

В городе Минске было зафиксировано передвижение колёсного шасси, которое, вероятно, связано с разработкой нового ракетного комплекса. Эти данные были опубликованы в Телеграм-канале Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ).

На видео, которое было опубликовано, можно увидеть, как тягач с колёсной формулой 12×12 покидает территорию Минского завода колесных тягачей.

Подробности о предназначении или характеристиках шасси для неизвестного ракетного комплекса не сообщаются, отмечает канал.

В то же время Некоторые средства массовой информации сообщают, что Российская Федерация намерена построить в Республике Беларусь предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что в течение года будет создан завод, способный производить до 100 тысяч единиц БПЛА в год.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о скором поступлении в распоряжение белорусских вооруженных сил российского ракетного комплекса «Орешник».