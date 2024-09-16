В Минсоцразвития Подмосковья назвали самые популярные экскурсии среди долголетов
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Экскурсионные поездки в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру являются одними из самых популярных направлений среди участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В этом году более 50 тысяч участников проекта посетили культурные и исторические места нашего региона. <…> Долголеты также посещают места менее популярные, но не менее интересные — завод народных промыслов «Гжель», кондитерская фабрика «Победа» или Жуковский музей истории покорения неба», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
В ведомстве уточнили, что в рамках экскурсии долголетам рассказывают об истории и культуре округов региона, а также показывают им достопримечательности. Участница проекта из Красноармейска отметила, что такие мероприятия позволяют узнавать «интересные исторические факты, наследии русской земли». Напомним, что участниками проекта могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Узнать другие подробности можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.