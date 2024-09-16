В Минсоцразвития Подмосковья назвали самые популярные экскурсии среди долголетов

«В этом году более 50 тысяч участников проекта посетили культурные и исторические места нашего региона. <…> Долголеты также посещают места менее популярные, но не менее интересные — завод народных промыслов «Гжель», кондитерская фабрика «Победа» или Жуковский музей истории покорения неба», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что в рамках экскурсии долголетам рассказывают об истории и культуре округов региона, а также показывают им достопримечательности. Участница проекта из Красноармейска отметила, что такие мероприятия позволяют узнавать «интересные исторические факты, наследии русской земли». Напомним, что участниками проекта могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.