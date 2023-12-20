В Минсоцразвития Подмосковья назвали самые популярные направления для трудоустройства

В Московской области для трудоустройства открыты более 85 тысяч вакансий, сообщили в областном Минсоцразвития. Наиболее популярной сферой при этом является производство, в этом направлении доступны 35 тысяч вакансий.

«Сюда мы относим такие профессии как инженер, токарь, фрезеровщик. Далее идет сфера транспорта и перевозок, а также продажи — всего более 10 тысяч вакансий. Следом идет уже сфера образования — четыре тысячи вакансий», — отметила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что уровень регистрируемой безработицы в Московской области на конец года составляет порядка 0,23%, что почти вдвое меньше прошлогоднего показателя. Напомним, что жители региона могут найти подходящую вакансию на портале «Работа в России».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.