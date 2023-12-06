В Минсоцразвития Подмосковья назвали самые востребованные вакансии в регионе

«Также на портале есть и редкие вакансии. Например, сукновал, лингвист, шкипер и т. д. Отмечу, что число предложений от работодателей растет. Но самыми востребованными остаются операторы станков, токари и фрезеровщики», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.