В Минсоцразвития Подмосковья назвали самые востребованные вакансии в регионе
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Вакансии по рабочим профессиям стали самыми востребованными в Московской области, сообщили в областном Минсоцразвития. На данный момент на портале доступны более 89 тысяч предложений.
«Также на портале есть и редкие вакансии. Например, сукновал, лингвист, шкипер и т. д. Отмечу, что число предложений от работодателей растет. Но самыми востребованными остаются операторы станков, токари и фрезеровщики», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
Сейчас в Подмосковье на одного безработного приходится восемь вакансий, уровень безработицы составляет 0,24%. Отметим, что жители региона могут получить услуги Центра занятости населения здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.