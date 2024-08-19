В Минсоцразвития Подмосковья озвучили размер выплат для семей с детьми-инвалидами и многодетных к 1 сентября

Семьи Подмосковья, которые находятся в сложном материальном положении и нуждаются в поддержке, получат выплаты на школьников к 1 сентября, их размер варьируется от 3 до 13 тысяч рублей на одного ребенка. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил министр социального развития Андрей Кирюхин в ходе совещания с правительством Московской области и главами муниципалитетов.

«Многодетным семьям на каждого школьника выплатили по три тысяч рублей. Многодетным семьям с невысокими доходами (менее 18,3 тыс. рублей на каждого члена семьи — Прим. ред.) на каждого школьника — 11 тысяч рублей. А семьям с ребенком с особенностями здоровья (доход которых не превышает 27 тысяч рублей на человека — Прим. ред.) — 13 тысяч рублей», — рассказал министр.

Он уточнил, что одному из родителей вместе с выплатой также направляют смс с разъяснением о том, что за деньги поступили на карту, и пожеланием успехов в новом учебном году. Семьи с низкими доходами, в которых есть первоклассники, также получают рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями. Кирюхин добавил, что их также вручат первоклассникам, которые приехали из Белгорода и Курска и будут учиться в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.