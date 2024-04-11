В Минсоцразвития Подмосковья озвучили самый популярный возраст для вступления в брак

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

В 2023 году в Подмосковье чаще всего в брак вступали мужчины в возрасте 26 лет и 24-летние женщины, в общей сложности в прошлом году в регионе заключили свыше 55 тысяч браков. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В последнее время большую популярность набирают торжественные регистрации свадеб на выездных площадках, которых в Подмосковье порядка 100. Но помимо площадок, новобрачные могут выбрать скромную роспись в МФЦ», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, 25 апреля в Подмосковье проведут форум свадебных агентств, на котором будет представлен свадебный портал, опыт стран мира в организации свадеб и уникальное предложение для молодоженов региона. Напомним, что подать заявление на регистрацию брака можно электронно через госуслуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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