В Минсоцразвития Подмосковья озвучили самый популярный возраст для вступления в брак

В 2023 году в Подмосковье чаще всего в брак вступали мужчины в возрасте 26 лет и 24-летние женщины, в общей сложности в прошлом году в регионе заключили свыше 55 тысяч браков. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.