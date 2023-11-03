В Минсоцразвития Подмосковья рассказали о работе семейных центров
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В Московской области работают более 26 семейных центров, на базе которых функционируют службы содействия семье и детям. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Здесь работают психологи, педагоги, юристы и другие специалисты, помогающие реабилитировать и сохранить кровную семью ребенка. Порядка 950 человек получают поддержку и ведут активную работу со специалистами», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
В министерстве добавили, что на базе семейных центров для жителей проводят мероприятия, которые помогают повысить родительские компетенции, восстановить детско-родительские отношения и ведут профилактику социального сиротства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.