В Минтрансе Подмосковья объяснили, почему водителей такси штрафуют за проезд по выделенной полосе

В Москве и Подмосковье могут штрафовать перевозчиков такси за передвижение по выделенной полосе, если автомобиль такси не внесен в разрешение перевозчика. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что для осуществления деятельности такси важно внести сведения о транспорте в разрешение перевозчика путем подачи заявления на сайте Госуслуг. Для этого нужно нужно перейти в раздел «Цель обращения» — «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси». Отметим, что между Москвой и областью действует соглашение о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.