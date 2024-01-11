«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы

Сейчас предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 11 часов субботы, 13 января. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Также в столичном регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за метели, сильного ветра и снегопада. Предупреждение будет действовать до девяти часов вечера четверга.

Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала, как легко просыпаться в холодную погоду.