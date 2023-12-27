В Минтрансе Подмосковья, рассказали как в регионе работали над ликвидацией пробок

«Основные мероприятия — это работа со светофорами, которая включает установку новых объектов и адаптивного оборудования, корректировку, также отмечу то, что в этом году по 18 адресам провели комплексное изменение организации движения и устроили 17 перекрестков с круговым движением», — рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.