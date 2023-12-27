В Минтрансе Подмосковья, рассказали как в регионе работали над ликвидацией пробок
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала этого года дорожные специалисты Подмосковья провели 375 мероприятий, направленных на ликвидацию пробок, снижение заторов и повышение безопасности движения, сообщили в областном Минтрансе. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Основные мероприятия — это работа со светофорами, которая включает установку новых объектов и адаптивного оборудования, корректировку, также отмечу то, что в этом году по 18 адресам провели комплексное изменение организации движения и устроили 17 перекрестков с круговым движением», — рассказал зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
В общей сложности в регионе перенастроили и модернизировали более 290 светофоров. Также в этом году проводились работы по уширению проезжей части, устройству переходно-скоростных полос, выделенных полос и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.