В Минтрансе Подмосковья рассказали, какие наиболее протяженные участки дорог отремонтируют в этом году

В 2024 году в Подмосковье проведут ремонт шести самых длинных участков региональных дорог, их общая протяженность составляет 73 километра, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«После ремонта будет обеспечен комфортный проезд порядка 50 тысяч автомобилистов Подмосковья. Специалисты Мосавтодора уже отремонтировали 12,8 километра покрытия на участке дороги в Можайском округе, которая входит в опорную сеть региона: от поворота на село Шохово до фабрики в деревне Ваулино», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Помимо этого, в Шатуре отремонтируют участок дороги «Рошаль — Черусти» от остановки «Дачи» в деревне Петряевское через поселок Пустоши, в Лотошино — участок дороги «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка» от поворота на деревню Хранево до деревни Хилово, в Солнечногорске — Обуховское шоссе, в Талдомском округе — участок дороги «Талдом — Нерль» между деревнями Дьяконово и Ширятино, в Луховицах — участок дороги «Луховицы — Дединово» от Дединовской переправы до остановки «Лесная». Рабочим предстоит также нанести на этих участках разметку и укрепить обочины. Завершение ремонта запланировано на конец лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.