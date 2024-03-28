В Минтрансе Подмосковья рассказали, когда можно менять зимнюю резину на летнюю

Автомобилистам можно начинать подготовку автомобиля к летнему сезону, в том числе, менять резину, однако, в Подмосковье все еще возможны заморозки, поэтому важно соблюдать осторожность при передвижении на летней резине. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Рекомендуем вымыть транспортные средства от грязи — город будет становиться чище, а вы будете лучше видеть дорожную обстановку, а также вымыть радиаторы и залить антифриз, чтобы внезапно не „поломаться“ на оживленной трассе и уберечь себя от ДТП», — добавили в областном Минтрансе.

Водителей также предупредили, что зимние шины могут иметь плохое сцепление с асфальтом в теплую погоду, что увеличит тормозной путь транспортного средства и расход топлива. При этом летняя резина увеличивают тормозной путь при заморозках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.