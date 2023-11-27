В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе этим утром

Утром в понедельник на дорогах Подмосковья зафиксировано почти семьсот сорок пять тысяч автомобилей. Загруженность оценивается в шесть баллов.

Основные затруднения движения сейчас наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Пятницком, Киевском, Каширском, Можайском, Варшавском, Новорижском, Носовихинском и Осташковском шоссе в сторону столицы. Также заторы есть на трассах «Дон», «Крым», «Урал», «Волга», «Беларусь», «Холмогоры» и А-105, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призвали быть предельно внимательными, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в Московской области отремонтировали около двух тысяч километров дорог.