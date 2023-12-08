В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в пятницу

Этим утром на дорогах Московской области зафиксировано около 650 тысяч автомобилей, загруженность составляет четыре балла.

Сейчас заторы есть на трассах «Беларусь», «Крым», «Дон», «Волга», «Урал», «Холмогоры» и А-105, сообщила пресс-служба областного Минтранса со ссылкой на данные регионального Центра безопасности дорожного движения.

Также затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Варшавском и Каширском шоссе в сторону столицы.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в регионе справляются с последствиями снегопада.