В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в среду
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Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано 985 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.
Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Калужском, Варшавском, Каширском, Носовихинском шоссе и на шоссе Энтузиастов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Также небольшие заторы есть на трассах «Крым», «Балтия» и «Дон», добавили в ведомстве.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно внимательными за рулем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 планируют открыть раньше запланированного срока.