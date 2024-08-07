В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе утром в среду

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано 985 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Сейчас основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Калужском, Варшавском, Каширском, Носовихинском шоссе и на шоссе Энтузиастов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также небольшие заторы есть на трассах «Крым», «Балтия» и «Дон», добавили в ведомстве.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть предельно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 планируют открыть раньше запланированного срока.