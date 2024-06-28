В Минтрансе Подмосковья рассказали о том, как добраться до одного из популярных рыбных мест региона

Жители Подмосковья могут добраться до Клязьминского водохранилища в Мытищах, которое считается одним из самых рыбных мест региона, на общественном транспорте. Об этом в День рыболовства сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что самые рыбные места водохранилища находятся вблизи железнодорожных станций Водники и Хлебниково и деревень Троицкое, Сорокино и Семкино. Там встречаются окуни, плотва, ерш, подлещик, лещ, сом и не только. Добраться до них можно на пригородных поездах Савеловского направления. Кроме того, туда следуют автобусные маршруты № 31 «Автостанция Мытищи — Дом отдыха Марфино» и № 302 «Троицкое — Метро Алтуфьево» — остановка «Троицкое»; № 26 «Автостанция Мытищи — Чиверево» и № 438 «метро Медведково — Чиверево» — остановка «Сорокино» и № 36 «Новосельцево — Станция МЦД Лобня» — остановка «Новосельцево». Отметим, что на этих маршрутах действуют льготы, поэтому пассажиры смогут оплатить проезд и социальными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.