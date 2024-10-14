В Минтруде заявили о рекордно низкой безработице в России

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о рекордно низких показателя безработицы в России. О показателях он рассказал на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передало РИА Новости.

По словам Котякова, уровень безработицы составляет 2,4%, что является рекордно низким показателем. Министр отметил, что ситуация на рынке труда остается стабильной.

«При этом в ряде сегментов экономики сформировался высокий спрос на работников, в первую очередь на представителей рабочих профессий», — отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что благодаря рекордно низкому уровню безработицы наблюдается снижение расходов на выплату пособий безработным, что позволяет увеличить объемы финансирования других мероприятий в разных сферах.

Безработица называют экономическое явление, характеризующееся наличием людей, способных и желающих работать, но не имеющих возможности найти работу. Она может оказывать значительное влияние на экономику и общество, включая снижение уровня жизни, увеличение социальной напряженности и ухудшение здоровья населения.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков предложил реформировать подход к привлечению мигрантов в Россию.