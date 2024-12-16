В Минтруде заявили о праве россиян отдыхать три дня перед Новым годом

Министр труда и социального развития РФ Антон Котяков прокомментировал возможность сокращения рабочего дня в субботу, 28 декабря. Он отметил, что россияне получат три выходных подряд с 29 по 31 декабря, сообщило РИА Новости.

В соответствии с утвержденным правительством графиком, понедельник, 30 декабря, выходит как выходной благодаря переносу рабочего дня на субботу. Это решение обеспечит непрерывные новогодние каникулы, так что последняя рабочая неделя года будет состоять из шести рабочих дней.

Кроме того, выходной 31 декабря был перенесен с 7 января, что в итоге позволит россиянам отдохнуть целых 11 дней подряд.

Ранее Антон Котяков подчеркивал, что вопрос о закреплении статуса 31 декабря как выходного дня в России в настоящее время не имеет актуальности. Он добавил, что перенос рабочих дней в 2024 году поможет гражданам лучше подготовиться к празднованию Нового года.