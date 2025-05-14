В Минцифры рассказали о стандарте по числу провайдеров в новостройках

В течение ближайших года-двух в новостройках может быть внедрен норматив, обязывающий застройщиков обеспечить присутствие не менее трех телекоммуникационных компаний. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на пленарном заседании III Национальной премии «Умный город», посвященной развитию городской инфраструктуры, передает РИА Новости.

Министр отметил высокую конкуренцию в сфере телекоммуникационных услуг и прогнозировал ее дальнейшее усиление в борьбе за абонентов. Шадаев также подчеркнул, что принятый в прошлом году закон значительно облегчает доступ операторов связи в жилые дома.

Ранее сообщалось, что в подмосковном ЖК «Резиденции Сколково» возведут две новостройки.