В Минцифры предложили ввести штрафы за незаконную продажу сим-карт иностранцам

Российское Минцифры предложило штрафовать за нарушение требований к оказанию услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства. Поправки ведомства были размещены на портале правовых актов.

Согласно предложению ведомства, законом может быть введен штраф в размере до 2 миллионов рублей юрлицам, нарушившим правила оказания услуг иностранцам и лицам без российского гражданства. Согласно предложению министерства, штрафы для должностных лиц могут составлять от 100 000 до 200 000 рублей. Поправки предполагают, что составление протоколов по подобным нарушениям будет возложено на Роскомнадзор.

Уточняется, что новые поправки дополняют ранние изменения закона «О связи» и о биометрии. Тогда ведомство предложило ограничения в отношении мигрантов и ограничить их в количестве возможных зарегистрированных российских сим-карт. Согласно прошлым правкам от министерства, зарубежные граждане не могут регистрировать более десятка российских номеров. Более того, лица без гражданства могут покупать карты только посредством биометрии и в официальных точках.

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