В Минтуризме Абхазии рассказали о введении системы «все включено»

Абхазия планирует вводить некоторые изменения в области туризма, но они во многом порадуют российских путешественников. Об этом в беседе с сайтом aif.ru министр туризма Республики Теймураз Хишба.

По словам министра туризма Абхазии, сервис и бизнес в республике процветает. Путешественникам стала более доступна Гудаута, Ткуарчал, Очамчыра, а не только раскрученные Сухум или Пицунда.

«Абхазия начала привлекать бизнесменов и из России, и из Турции, каковые строят гостиницы мирового класса. Вы сами же видели отель в Очамчыре на берегу моря — он прекрасен. А еда какая у нас? Национальные кафе, апацхи (в переводе — «плетеный дом»), появились повсюду: готовят как дома, коптят мясо и сыр под потолком, делают попросту божественный шашлык, жарят горную форель. И я нигде не слышал огорчений, как плохо кушать в Абхазии», — отметил министр туризма Республики Теймураз Хишба.

Однако Хишба усомнился, что Абхазия станет работать по системе «все включено». Некоторые отели согласны включить эту популярную схему, но пока движение к этому идет слишком медленно. Как в Турции или Египте не будет еще очень долго. Сейчас Абхазия стремится к организации бюджетного, но качественного отдыха для туристов.

Ранее сообщалось, что абхазы высказались о проведении СВО.