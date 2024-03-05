Большая часть жителей Абхазии поддерживает идущую специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова, которые сказал глава МИД республики Инал Ардзинба.

- Хочу сказать, что у нас в народе, в Республике Абхазия, подавляющее большинство населения поддерживает специальную военную операцию, - заявил руководитель на идущем Всемирном фестивале молодежи Ардзинба на Всемирном фестивале молодежи.

Руководитель МИДа объяснил своё высказывание. По его мнению, жители Абхазии выступают за СВО, так как надеются, что она станет катализатором для появления более справедливого мирового устройства, в котором уважают права всех живущих народов.

Ранее мы писали о том, что страны Запады ведут подготовку к эскалации ситуации на Украине. Как считают английские журналисты, сигналом к этому является факт переговоров высокопоставленных немецких офицеров о передаче Украине ракет Taurus. В частности, во время разговора один из военных высказал мысль о том, что летательные аппараты могут быть использованы для нанесения удара по Крымскому мосту.