В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП в Ступино
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Двоих пострадавших в результате ДТП в Ступино доставили в областную клиническую больницу. Об этом сообщили в областном Минздраве.
Первый — в удовлетворительном состоянии, осмотрен врачами и отпущен на амбулаторное лечение. Второй госпитализирован в стационар в состоянии средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении.
Напомним, что авария произошла на 74 километре трассы «Дон», там кабина фуры упала с эстакады на другой автомобиль. По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на препятствие, после чего кабина большегруза упала с эстакады на другую машину.