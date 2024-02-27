В Минздраве Приморья сообщили, что не уволят блогера-фельдшера

В Министерстве здравоохранения Приморского края прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг фельдшера станции скорой помощи во Владивостоке Инессы Колпаковой.

Девушка ведет блог в своих соцсетях и регулярно выкладывает видео со своей работы. Девушка с юмором рассказывает о различных ситуациях и курьезах на рабочем месте. Иногда фельдшер выкладывает фотографии травм, но личности пациентов на них распознать невозможно. В блоге у Колпаковой сейчас более 32 тысяч подписчиков.

Недавно ее публикации вызвали резонанс в интернете. Пользователи отмечали, что подобные действия девушки не соответствуют этическому кодексу медицинского работника.

Представитель минздрава региона в комментарии РИА Новости сообщил, что Колпакова не нарушает закон, поэтому увольнять ее не будут.

«Руководство станции не поддерживает такую деятельность сотрудника, работающего в государственной структуре, ее работа взята на особый контроль. В целом закон о врачебной тайне сотрудник не нарушил, она не указывает персональные данные или фото лица пациента», — сообщили в минздраве Приморья.

Представитель ведомства отдельно отметил, что публичные комментарии со стороны Колпаковой в отношении пациентов носят неуважительный и грубый характер.

Сама Колпакова в своем блоге писала, что очень любит свою работу. Девушка отмечала, что о многих интересных историях не рассказывает. В скорой помощи фельдшер работает уже более 2,5 лет.

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