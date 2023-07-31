В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при урагане в Марий Эл

В больницах Марий Эл сейчас наблюдаются шесть человек, которые проходят лечение после урагана. Один из них до сих пор в реанимации. Подробности приводит ТАСС .

Известно, что в наиболее тяжелом состоянии находится сейчас житель из Чувашии – именно он попал в реанимацию, также в больнице находятся еще два жителя Санкт-Петербурга. Одному из них в понедельник проведут операцию. Два пострадавших ребенка попали в детскую больницу, еще один взрослый - в республиканскую клиническую больницу.

В правительстве региона напомнили, что семьям, где люди погибли от урагана, выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим гражданам – от 50 тысяч до полумиллиона.

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