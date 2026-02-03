В Минздраве высказались о скандальном видео с издевательством над пациентами
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов публично отреагировал на резонансную историю с унизительными видеороликами, снятыми в стенах медицинского учреждения. Соответствующее заявление он разместил на своей личной странице в социальных сетях, передает VSE42.Ru.
Как выяснилось, опубликованные кадры с издевками не являются свежими. Это якобы архивная съемка, авторами которой стали выпускники Кузбасского медицинского колледжа. Инцидент получил немедленные кадровые последствия: медицинская организация уже расторгла трудовой договор с одной из участниц съемки. Что касается молодого человека, фигурирующего в видео, он, согласно официальным данным, никогда не являлся сотрудником учреждений государственной системы здравоохранения региона.
«В социальных сетях распространилось видео с недопустимым поведением молодых людей на территории медицинского учреждения. Оно противоречит не только нормам медицинской этики, но и общечеловеческим ценностям», — пишет министр.
В ответ на произошедшее в учебных заведениях и лечебных учреждениях были оперативно организованы специальные встречи. На них детально обсуждались вопросы строгого соблюдения стандартов медицинской этики и неукоснительного сохранения врачебной тайны. Отдельный акцент был сделан на разъяснении мер административной и уголовной ответственности за распространение личной информации о пациентах.
Напомним, что данный инцидент уже стал предметом внимания правоохранительных органов. Ранее о начале проверки по факту распространения видео заявило следственное управление СК региона.