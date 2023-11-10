В Минздраве заявили, что показатель младенческой смертности в РФ ниже, чем в США

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США впервые за 20 лет выросла смертность среди младенцев. Сейчас же стало известно, что этот же показатель в России почти на 20% ниже, чем в Америке. Соответствующей информацией поделились в Минздраве Российской Федерации.

Михаил Мурашко является министром здравоохранения. Глава ведомства отметил тот факт, что на данный момент в стране ожидаемая продолжительность жизни достигла своего исторического максимума. А «показатель младенческой смертности сегодня самый низкий за всю историю России». По словам Мурашко, он ниже не только американского, но и китайского показателя, а также ряда других стран.

Президент РФ, в свою очередь, подчеркнул, что превышение ожидаемой продолжительности жизни отметки в 73 года может быть связано с разными факторами. В частности, Владимир Путин обозначил уровень медобслуживания, качество жилищных условий, экологическую обстановку и заработок населения, о чем также пишет ТАСС.