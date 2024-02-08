В Минжилполитики Подмосковья оценили, кому стоит приобретать квартиру с отделкой

Квартиру с отделкой стоит приобретать тем, у кого нет времени на проведение ремонта. Об этом рассказывает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, такой вариант подойдет для тех жителей, которые хотят сэкономить, продолжили в ведомстве.

«Отделка включена в стоимость квартиры и, соответственно, на нее распространяются ипотечные условия. Это выгоднее, чем несколько лет копить на ремонт и все равно не успевать за ростом цен на материалы или чем брать потребительский кредит с высокими ставками», — пояснили в сообщении.

Квартиры с отделкой будут отличным выбором и для тех, кто рассматривает свою новую квартиру как временное жилье, а также для инвесторов. В этом случае такое жилье получится быстро сдать в аренду и получать доход.

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