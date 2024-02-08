В Минжилполитики Подмосковья оценили, кому стоит приобретать квартиру с отделкой
Фото: [Unsplash]
Квартиру с отделкой стоит приобретать тем, у кого нет времени на проведение ремонта. Об этом рассказывает Министерство жилищной политики Московской области.
Кроме того, такой вариант подойдет для тех жителей, которые хотят сэкономить, продолжили в ведомстве.
«Отделка включена в стоимость квартиры и, соответственно, на нее распространяются ипотечные условия. Это выгоднее, чем несколько лет копить на ремонт и все равно не успевать за ростом цен на материалы или чем брать потребительский кредит с высокими ставками», — пояснили в сообщении.
Квартиры с отделкой будут отличным выбором и для тех, кто рассматривает свою новую квартиру как временное жилье, а также для инвесторов. В этом случае такое жилье получится быстро сдать в аренду и получать доход.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.