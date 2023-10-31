В Миргороде под Полтавой и Краматорске серия мощных взрывов, объявлена тревога
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На Украине наступившей ночью возобновились прилеты по инфраструктурным объектам ВСУ. Как сообщает украинский «24 канал», в городе Миргород Полтавской области прогремел сильный взрыв. Объявлена воздушная тревога.
Местные паблики подтверждают происходящее. Отмечается, что взрыв прозвучал не только в Миргороде, но и в Краматорске в ДНР (находится под контролем ВСУ). Там тоже ревут сирены.
Также сообщается о летящих в сторону Сум ракетах, однако пока информации оттуда не поступало.
Напомним, посетившие Киев 30 октября конгрессмены США отказали Зеленскому в новых поставках снарядов.
Ранее экс-аналитик Макговерн рассказал, что Зеленский отправил боевые дроны атаковать Курскую АЭС из-за полнейшего отчаяния.