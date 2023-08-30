«В могиле лежит другое тело»: эзотерик раскрыла тайну похорон Пригожина

Накануне состоялись похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Прощание было закрытым, после чего тело предали земле на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Пользователи социальных сетей нашли немало странностей в этой истории. Юзеры отметили, что проститься с одним из важнейших военных деятелей России хотели бы многие, но такой возможности им не дали. В обществе вновь возникли теории о том, что в реальности Пригожин все-таки жив, а могила либо пуста, либо там покоится тело совсем другого человека.

Масла в огонь подлила и Ирина Красавина, жена самого известного из двойников Пригожина Леонида Красавина. Ее фото в траурном одеянии на могиле главы ЧВК «Вагнер» сегодня разлетелись по социальным сетям.

Мы обратились к эзотерику Карине Гоголь, чтобы та попыталась выяснить, какие тайны хранит могила Евгения Пригожина.

«Я, как расстановщик и полевой терапевт, скажу, исходя из своей экспертизы, что я работаю с темой смерти и фактами смерти довольно легко, вхожу в контакт с душам. Когда мы имеем дело с принятием душой завершения жизни на планете Земля, на уровне тела происходит некоторое «схлопывание», как будто переход во что-то новое», — пояснила она корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По теме смерти Пригожина такого чувства у нее не возникает, добавила собеседница.

«По моему мнению, факта смерти как завершения существования души в этом теле — нет. На уровне чувств, через телесность, могу сказать: в могиле лежит другое тело, которое умерло, возможно, впоследствии той же авиакатастрофы», — считает Гоголь.

Напомним, ранее таролог рассказала, почему гибель Пригожина может оказаться инсценировкой.