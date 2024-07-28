В МОК оправдались за участие в Играх волейболиста, изнасиловавшего девочку

Марк Адамс, директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям, отреагировал на бурную реакцию общественности на нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде, который имеет судимость и участвует в ОИ-2024 в Париже. Об этом пишет РИА Новости (Спорт).

Судимость нидерландец получил за изнасилование 12-летней девочки в 2016 году. Несмотря на это ему позволили продолжить карьеру, а также допустили к международным Играм во Франции. Многие осудили решение спортивного регулятора Нидерландов, однако там и в МОК не увидели проблемы.

«Это был выбор НОК Нидерландов, который выпустил заявление по поводу того, как за ним наблюдают службы безопасности. Он не живет в Олимпийской деревне, как я уже говорил, преступление произошло десять лет назад, это ни в коем случае не оправдание, но общее правило таково, что мы должны допускать возможность раскаяния», — высказался Марк Адамс.

Отметим, что преступление спортсмен совершил на территории Великобритании. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Часть наказания Стивен ван де Вельде отбывал в Англии, потом был перемещен в тюрьму Нидерландов. Темное прошлое не помешало ему попасть в сборную страны на Игры в Париже.

Ранее сообщалось, что МОК убрал видео открытия ОИ-2024 в Париже из-за волны критики.