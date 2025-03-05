В Молдавии не приняли всерьез слова Макрона об исходящей от России угрозе

Премьер Молдавии Дорин Речан опроверг слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что стране якобы грозит опасность со стороны России. Об этом чиновник сказал на брифинге, состоявшемся после заседания правительства.

«На данном этапе мы не видим, как Россия может достать Молдову военным путем. Молдова находится за столом этих дискуссий», — заявил Речан.

Он также отметил, что президент Молдавии Майя Санду проявляет очень большую активность на мировой арене и заботится о том, чтобы страна находилась в безопасной позиции. По словам Речана, цель Молдавии — быть членом ЕС, где преобладают мир, безопасность и процветание. Ранее слова Макрона подверг критике и экс-заместитель министра иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп заявив, что сделанное главой Франции заявление является «безрассудным и опасным».

По сведениям Europe 1, Макрон, комментируя отказ Соединенных Штатов Америки продолжать направлять помощь киевскому режиму сказал, что подобное развитие событий завершится тем, что РФ якобы «направится в Молдавию, а возможно и дальше, в Румынию».

Ранее официальные лица Молдавии обвинили РФ в том, что страна якобы подверглась атаке с применением российских беспилотных летательных аппаратов.