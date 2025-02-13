Молдавия обвинила Россию в атаке дронами и закрыла культурный центр в Кишиневе

Молдавские власти приняли решение о прекращении деятельности Российского центра культуры и науки в Кишиневе. Поводом для такого шага стал инцидент с беспилотниками на юге республики, в котором молдавская сторона обвинила Россию.

По данным правительства Молдавии, два беспилотных летательных аппарата нарушили воздушное пространство страны и взорвались при падении. Президент Майя Санду заявила о российском происхождении дронов, представив в качестве доказательств их обломки. При этом российская сторона в лице посла Олега Озерова категорически отвергла эти обвинения. Об этом пишет РИА Новости.

В ответ на предполагаемое нарушение воздушных границ МИД Молдавии вызвал российского посла и объявил об одностороннем прекращении действия межправительственного соглашения о культурных центрах, действовавшего с 1998 года. Молдавская сторона расценила инцидент как серьезную угрозу национальной безопасности и недружественный жест со стороны России.

Решение о закрытии российского культурного центра стало очередным шагом в череде осложнений двусторонних отношений между странами. Ранее Кишинев неоднократно выражал обеспокоенность действиями России и заявлял о необходимости пересмотра формата сотрудничества в различных сферах. Кроме того, в Молдавии потребовали объяснений от РФ из-за падения дронов на юге страны.