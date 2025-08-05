Молдавский политолог Богдан Цырдя в разговоре с RT поставил под сомнение обоснованность приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул, осужденной на семь лет лишения свободы.

По словам эксперта, в ходе судебного процесса обвинение не представило ни аудио-, ни видеодоказательств, ни документов, подтверждающих факт подкупа избирателей со стороны башкана Гагаузии.

Эксперт также выразил уверенность, что если правящая партия PAS потеряет власть, свидетели обвинения могут отказаться от своих показаний, сославшись на давление со стороны властей. По мнению собеседника RT, обвинения косвенные, как показатели свидетелей.

В Кремле уже назвали приговор политически мотивированным. Защита Гуцул, в свою очередь, готовит апелляцию, которая будет подана в установленные законом сроки.

Ранее сообщалось, что в Москве возмущены расправой Кишинева над Гуцул, обвиненной в незаконном финансировании партии.