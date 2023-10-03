В Молдавии заявили о возможности закупки российского газа

Министр энергетики Молдавии, Виктор Парликов, подчеркнул, что страна не полностью отказалась от идеи закупок газа у «Газпрома», но при этом выразил важность получения выгодной цены и отсутствия политических условий при заключении сделки.

Об этом он рассказал в интервью порталу Newsmaker. Парликов подчеркнул, что на данный момент Молдавия имеет выбор и рассматривает разные варианты поставки газа. Однако ключевыми факторами для принятия решения являются выгодные цены и отсутствие политических рисков, особенно в отношениях с Европейским союзом (ЕС).

По мнению экспертов, такое заявление подчеркивает важность экономической и политической независимости Молдавии при принятии решений о снабжении газом. Республика стремится к обеспечению энергетической безопасности и экономической эффективности в данной области, учитывая свои интересы и потребности.