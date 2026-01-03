В Монголии обсуждают строительство малой АЭС по российской технологии

Власти Монголии продолжают анализировать предложение государственной корпорации «Росатом» о строительстве атомной электростанции малой мощности. Об этом « Известиям » сообщил посол России в Улан-Баторе Алексей Евсиков.

По его информации, рассмотрение инициативы началось в августе 2024 года. Проект предполагает использование современной технологии, которая, как отмечается, не имеет аналогов в мировой практике. Размещение объекта планируется в регионе, где в перспективе ожидается значительный рост потребления электроэнергии.

Ранее в «Росатоме» заявляли, что техническая концепция будущей станции, которая может стать первой атомной электростанцией такого типа в Монголии, практически сформирована. Также указывалось, что межгосударственное или коммерческое соглашение по реализации проекта может быть подписано в течение 2025 года.

Проект малой АЭС рассматривается как один из вариантов обеспечения энергетических потребностей страны на фоне развития новых промышленных и инфраструктурных объектов.

