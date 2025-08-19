В Монголии при замерах радиации на урановых объектах задержали физика из России

По информации телеграм-канала, ученый прибыл в Монголию по приглашению местных активистов для оценки экологической обстановки в районах исторической добычи урана — в пустыне Гоби и районе Мардай.

Инцидент произошел в безлюдной местности близ заброшенного уранового карьера, где Ожаровский проводил измерения с помощью профессионального оборудования. К ученому внезапно подъехал автомобиль с сотрудниками иммиграционной службы и людьми в штатском, которые потребовали предъявить паспорт. После проверки они отказались возвращать документ.

«Мне не ответили на два вопроса: почему меня задержали и почему отказываются разговаривать? Сначала сказали, что едем в Чойбалсан, потом — в Улан-Батор, но развернулись и повезли к границе», — рассказал Ожаровский.

Ученый подчеркнул, что его деятельность не требует специальных разрешений в соответствии с международной практикой.

Как пишет Baza, задержание произошло на объектах, оставшихся после советских геологоразведочных работ 1940-1980-х годов. Местные пастухи неоднократно жаловались на необъяснимые болезни скота и людей, из-за чего решили обратиться к ученым.

