В Монголии протестующие остановили движение автобусов

В Монголии на центральной площади Улан-Батора собрались протестующие, требующие борьбы со смогом и снижения налогов. Они заблокировали проспект, что привело к остановке движения автобусов на 15 маршрутах, сообщило агентство News.mn.

По информации Central Asia Media, в полдень (7:00 мск) на месте акции находилось около 3 тыс. человек, и число участников продолжает расти.

Митинг организован непарламентской партией «Альянс свободы» и носит название «Правительство уходит в отставку».

В партии отметили, что правительство премьера Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ так и не смогло решить такие насущные проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица.

Они подчеркнули, что основные требования протестующих продлятся до тех пор, пока не будет достигнута отставка правительства.

Ранее сообщалось, что в Судане начались протесты жителей из-за напечатанных в России банкнот.