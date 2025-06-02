В Мордовии в 2025 году планируется открытие современного комплекса по обработке 180 тысяч тонн мусора

Этот объект будет включать в себя не только сортировочную линию мощностью 180 тыс. тонн в год, но и линию для компостирования, а также специализированный полигон. Вопросы реализации этих важных экологических проектов обсудили глава Российского экологического оператора Ирина Тарасова и исполняющий обязанности главы правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев.

«Строительство комплекса, предназначенного для сортировки 180 тысяч тонн отходов ежегодно, близится к финалу. Планируется возведение линии компостирования органических отходов и полигона. Создание этого современного объекта является значимым шагом на пути к достижению экологических целей, установленных государством. В ходе встречи мы обсудили возможности привлечения федеральной поддержки для реализации этих проектов», — отметила Ирина Тарасова.

Запуск комплекса по переработке мусора намечен на этот год. Он создается в рамках концессионного соглашения, а заказчиком выступает ООО «Мордовский экологический оператор». Здания уже возведены, сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Технологическое оборудование установлено, и идет подготовка к пусконаладочным работам, а также благоустройству прилегающей территории. Проект получил федеральную субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей.

«Благодаря поддержке Российского экологического оператора мы завершаем строительство комплекса по сортировке мусора в текущем году. Мы продолжаем активную совместную работу по совершенствованию системы обращения с ТКО в регионе. Следующим этапом станет создание современного полигона и линии для компостирования отходов. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит улучшить экологическую обстановку в республике и отказаться от использования устаревших полигонов», — подчеркнул Батыр Эмеев.

Линия компостирования и полигон также создаются на основе концессионного соглашения. Проектно-сметная документация успешно прошла все необходимые государственные экспертизы. Общая стоимость проекта составляет 2,267 миллиарда рублей. Финансирование будет обеспечено региону в виде субсидии от Минприроды РФ на выплату капитального гранта, в соответствии с условиями концессионного соглашения.

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