В море у Балаклавы нашли дельфина со стянутыми леской клювом и хвостом

В акватории Черного моря, рядом с Балаклавой, которая находится недалеко от Севастополя, группа людей, отдыхавших на яхте, заметила дельфина-белобочку. У животного были связаны клюв и хвост. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале «Mash».

На хвосте и клюве дельфина были намотаны рыболовные снасти. Сочувствующие люди попытались снять снасти, чтобы освободить дельфина, но не смогли этого сделать — снасти порвались и вросли в мягкую ткань на морде.

В настоящее время за состоянием дельфина наблюдают добровольцы. По их предварительным оценкам, животное всё ещё проявляет активность, что даёт надежду на его выживание.

К слову, в минувшем марте на побережье Краснодарского края выбросило порядка сотни погибших дельфинов. В первые дни апреля было зарегистрировано 23 случая их гибели. Специалисты связывают это с традиционным периодом, когда морские млекопитающие массово выбрасываются на берег. Этот период длится с марта по июнь.

Ранее сообщалось, что разлив нефтепродуктов в Черном море привел к гибели 84 дельфинов.