В морском торговом порту в Запорожской области создадут таможню

В Бердянском морском торговом порту в Запорожской области планируется создание таможенного пункта пропуска. Об этом говорится в письме, адресованном президенту Владимиру Путину, который подписал вице-премьер Виталий Савельев 12 декабря 2024 года, сообщил РБК.

В данном документе отмечается, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в октябре 2024 года представил в Министерство транспорта РФ обоснование необходимости создания такого пункта в Бердянске с предложением о финансировании его обустройства из федерального бюджета.

На момент отправки письма федеральные власти и администрация Запорожской области работали над доработкой представленных данных, добавляя информацию о размещении сотрудников государственных контрольных органов.

Согласно информации издания, после завершения работы над обосновывающими материалами Министерство транспорта подготовит проект постановления правительства о создании пункта пропуска в Бердянском порту. Отчет о выполнении поручения должен быть подготовлен и представлен Владимиру Путину до 8 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что спортсменку из Запорожья принудили к службе в Нацгвардии Украины.