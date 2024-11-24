В Московский зоопарк привезли гигантского осьминога из Приморья

Московский зоопарк может похвастаться гигантским осьминогом, взглянуть на которого могут все желающие. Для этого нужно просто посетить столичный зоосад. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что жителя морских глубин, который появился в Московском зоопарке впервые за последние 10 лет, привезли из Приморского края.

«В Московском зоопарке впервые за 10 лет появился гигантский осьминог. Теперь в экспозиции представлен самый крупный моллюск из класса головоногих. Он прибыл в столицу из Приморского края и Это особь мужского пола», — говорится в сообщении.

Уточняется, что осьминог после прибытия в столицу из Приморья месяц находился на карантине. Для гигантского моллюска созданы в Москве приближенные к естественным комфортные условия обитания. Познакомиться и понаблюдать за ним можно на новой территории зоосада, увидеть в павильоне «Экзотариум».

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин передал зоопарку КНДР более 70 животных в качестве подарка.