В московской гостинице пятнистая змея напугала постояльцев

Пятнистая змея появилась на кухне гостиницы «Восток» в столице, когда гости пришли на завтрак.

В гостинице «Восток», расположенной в Отрадном в Москве, постояльцы во время завтрака заметили пятнистую змею, сообщил телеграм-канал SHOT.

Рептилия длиной примерно 50 см устроилась под столешницей, напугав отдыхающих. Люди сразу же вызвали экстренные службы. Специалисты поймали змею.

Эксперты отмечают, что змеи могут появляться в домах и квартирах по нескольким причинам. Во-первых, рептилии могут оказаться в неожиданных для людей местах из-за поиска еды. Змеи обычно охотятся за грызунами. Если в доме есть запасы еды или если он привлекает грызунов, это может привлечь и змей.

Во-вторых, змеи ищут укрытие. Теплые и влажные условия в домах могут быть привлекательными для них, особенно в холодное время года.

Иногда змеи могут просто случайно забраться в дом, например, через открытые окна, двери или трещины в стенах.

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