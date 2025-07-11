Фото: [ Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в Областном Центре материнства и детства г. Раменское/Медиасток.рф ]

В интернете появились сообщения от возмущенных пациентов о том, что в одной из московских клиник ведет прием некий специалист, известный как врач Тепсаева Мата Беслановна. Представители нескольких федеральных телеканалов провели собственное расследование и подтвердили эту информацию.

Врач Мата Беслановна исповедует ислам и по этой причине категорически не оказывает медицинскую помощь мужчинам, что, в свою очередь, напрямую противоречит законам Российской Федерации.

Более того, оказалось, что в медицинском учреждении не возражают против такого развития событий. Тот факт, что отказ врача принимать всех пациентов без разбора противоречит не только клятве Гиппократа, но и здравому смыслу, их не беспокоит от слова совсем.

Так, администратор данного медицинского учреждения сообщила представителям СМИ по телефону, что Тепсаева не ведет прием мужчин по собственному желанию. Всем, кто выражает недовольство, она посоветовала «отправиться в центр Грозного и там высказать своё мнение».

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