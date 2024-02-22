Реализацию более десяти проектов реновации начали в Московской области

В Подмосковье стартовала реализация еще 12 проектов реновации, программа позволяет обеспечить переселение граждан из ветхого и аварийного жилья за счет инвестора в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, эти проекты реализуют в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. После реализации программы переселить удастся более семи тысяч человек. До конца 2024 года в регионе запустят еще 27 проектов, расселить благодаря им удастся 16 тысяч жителей. Кроме того, планируется также привести в порядок 540 гектаров заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий, чтобы создать городские кварталы со сбалансированной застройкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.