В Московской области для участников СВО проведут прием по вопросам соцподдержки

Фото: [пресс-служба подмосковного отделения "Единой России"]

В пятницу, 20 февраля, в общественных приемных Подмосковья для участников специальной военной операции проведут тематические встречи, посвященные вопросам социальной поддержки, в Едином дне приема примут участие депутаты «Единой России», представители Министерства социального развития Московской области, Социального фонда, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и других организаций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова подчеркнула, что поддержка участников СВО и их семей требует особого внимания, поэтому важно объединить усилия представителей органов власти и общественных организаций.

«Наша задача – обеспечить надежный тыл нашим защитникам и оказать всестороннюю поддержку их семьям», — подчеркнула парламентарий.

Напомним, что узнать подробности можно по телефону: 8 (495)106-05-50, ознакомиться с адресами общественных приемных – на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.

