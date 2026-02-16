В Московской области для участников СВО проведут прием по вопросам соцподдержки

В пятницу, 20 февраля, в общественных приемных Подмосковья для участников специальной военной операции проведут тематические встречи, посвященные вопросам социальной поддержки, в Едином дне приема примут участие депутаты «Единой России», представители Министерства социального развития Московской области, Социального фонда, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и других организаций. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.