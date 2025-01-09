В Московской области квартиросъемщиков подозревают в убийстве хозяйки

Жительница подмосковного Реутова переписала трехкомнатную квартиру на квартиранта, а спустя непродолжительное время вдруг ушла из жизни. Подробности в эксклюзивном материале сообщает REGIONS.

К полицейским обратилась за помощью внучка умершей 65-летней женщины. Со слов родственницы, мошенник переписал трехкомнатную квартиру пенсионерки на себя, а спустя непродолжительное время она ушла из жизни. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от сердечной недостаточности и гипертонии. О кончине женщины родственникам сообщили квартиранты, которые не подпускают их к телу и обещают кремировать умершую.

Взбудораженные такой ситуацией близкие пенсионерки обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину, который взял это дело под свой контроль. Родственники умершей не сомневаются, что ее обманом заставили передать имущество неизвестным, однако не все так однозначно и такое решение она могла принять и по своей воле. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что жительница Саратова избила медиков, которые приехали к ней на помощь.