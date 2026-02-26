В Московской области проведут комплексную проверку готовности системы оповещения населения

В среду, 4 марта, с 10:30 до 12:00 в Подмосковье пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. При этом будут включены электросирены.

До местных жителей доведут сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», в 10:43 будет передана информация по телевидению и радио: «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!». Информацию о проведении проверки также разместят в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

Жителям напомнили, что в системе гражданской обороны по звуковому сигналу сирены нужно включить радиоприемники и телевизоры, настроенные на прием федеральных телеканалов и телеканала областного вещания «Телеканал 360 Новости». Кроме того, стоит заранее установить на смартфоны мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО» для получения сообщений.

